В Туле прошла лыжная гонка Vedenin Ski Race
На старт вышли десятки спортсменов из Тульской области и других регионов
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Vedenin Ski Race - это лыжная гонка, которая 27 января 2019 года в первый раз прошла в Туле. Она состоялась на новой лыжероллерной трассе имени двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Петровича Веденина.
На старт вышли десятки спортсменов из Тульской области и других регионов. Состоялись два детских заезда на 1,2 км, три взрослых заезда – на 4,8 км, 9,6 км и 31,2 км.
Отметим, что трасса им. В.П. Веденина открыта для всех желающих ежедневно.