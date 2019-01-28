В Туле прошла лыжная гонка Vedenin Ski Race

СЕГОДНЯ 15:49 2019-01-28T15:49:25+03:00

На старт вышли десятки спортсменов из Тульской области и других регионов

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Vedenin Ski Race - это лыжная гонка, которая 27 января 2019 года в первый раз прошла в Туле. Она состоялась на новой лыжероллерной трассе имени двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Петровича Веденина.

На старт вышли десятки спортсменов из Тульской области и других регионов. Состоялись два детских заезда на 1,2 км, три взрослых заезда – на 4,8 км, 9,6 км и 31,2 км.

Отметим, что трасса им. В.П. Веденина открыта для всех желающих ежедневно.