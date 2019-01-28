700 закладок в день: тульские полицейские задержали банду наркодилеров.

СЕГОДНЯ 15:19 2019-01-28T15:38:16+03:00

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Наркополицейскими областного и тульского УМВД поймана преступная группа, которая через различные интернет-площадки наладила поставку наркотиков в Тулу, Новомосковск, Щекино, Алексин, а также другие субъекты РФ. В банду входили жители нескольких регионов страны.

Только в первые дни после задержания сотрудники полиции изъяли у дилеров более 500 разовых доз синтетических наркотиков различных видов, как уже спрятанных в тайники-закладки, так и приготовленных для сбыта.

По оперативным сведениям, за один день злоумышленники могли раскладывать до 600-700 закладок. Чаще всего они осуществляли сбыт наркотиков, приезжая в гаражные кооперативы. Там подозреваемые закладывали свертки с наркотиками, сразу же фотографировали это место и направляли снимок покупателю.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

В ходе обысков по местам жительства полицейскими изъяты упаковочные материалы, весы, средства связи, оргтехника и деньги.

Все подозреваемые арестованы.

- Особо отметим, что раскрытию противоправного деяния способствовала активная гражданская позиция жителей нашей области, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.