В тульском Плеханово загорелся дом

СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-28T14:39:43+03:00

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28 января 2019 года, в 11:49 на улице Северная поселка Плеханово в Туле произошло возгорание в доме.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-2.

Пламя удалось погасить за 5 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия обгорела обрешетка кровли.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Туле выясняется.