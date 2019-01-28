2019-01-28T14:39:43+03:00
Происшествия

В тульском Плеханово загорелся дом

Причина пожара в Туле выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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28 января 2019 года, в 11:49 на улице Северная поселка Плеханово в Туле произошло возгорание в доме.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-2.

Пламя удалось погасить за 5 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия обгорела обрешетка кровли.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Туле выясняется.

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