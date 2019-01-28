В тульском Плеханово загорелся дом
Причина пожара в Туле выясняется
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28 января 2019 года, в 11:49 на улице Северная поселка Плеханово в Туле произошло возгорание в доме.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-2.
Пламя удалось погасить за 5 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия обгорела обрешетка кровли.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Туле выясняется.