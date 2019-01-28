Уже более 300 многодетных семей из Тульской области бесплатно посетили спектакли в рамках акции «Всей семьей в театр».

СЕГОДНЯ 14:07 2019-01-28T14:08:05+03:00

По программе многодетные малоимущие семьи могут посетить спектакли в Тульском областном театре юного зрителя, Тульском государственном театре кукол и Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского

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27 января 2019 года, в Тульском областном театре юного зрителя прошел показ музыкального спектакля «Королевская корова». Его смогли бесплатно посетить более 300 многодетных семей региона. Билеты они получили в рамках акции «Всей семьей в театр».

По программе многодетные малоимущие семьи могут посетить спектакли в Тульском областном театре юного зрителя, Тульском государственном театре кукол и Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского. Среди них и уже полюбившиеся публике «Снежная королева», «Волшебник изумрудного города», «Спящая красавица», «Маленький принц», «По щучьему веленью», и новые интересные постановки для зрителей всех возрастов. График спектаклей размещен на сайте министерства культуры Тульской области.

Билеты можно получить в отделах социальной защиты населения по месту жительства.

Подробная информация по телефону: 8(4872) 42-13-73.