В Туле женщина сорвалась с седьмого этажа, расчищая карниз от снега

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-28T15:35:03+03:00

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Утром 27 января 2019 горда, в Туле, близ дома №7А по улице Новомосковской, нашли труп 64-летней женщины.

Как выяснилось, пенсионерка сорвалась с высоты седьмого этажа.

Оказалось, ЧП произошло, когда женщина мыла окно. Она решила очистить снег с отлива, встала на подоконник и впоследствии выпала из окна квартиры на улицу.

От полученных в результате падения травм женщина умерла на месте.

В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту произошедшего.

Следователями опрошен супруг потерпевшей, находившийся с ней в квартире, а также очевидец, который видел момент падения женщины из окна. Также назначена судебно-медицинская экспертиза тела потерпевшей.