В Туле техник, работающий в подъезде, стал жертвой нечистого на руку жильца дома

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-28T13:27:09+03:00

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Полицейскими в Туле пойман подозреваемый в краже.

Жертвой воровства стал техник компании, оказывающей сервисные телекоммуникационные услуги.

Как выснилось, мужчина работал в подъезде одного из многоквартирных домов Зареченского округа. В ходе ремонтных работ он оставил без внимания ноутбук и инструменты, которые использовал. Этим и воспользовался проживающий в квартире того же подъезда 40-летний мужчина и похитил имущество.

Полицейские быстро установили злоумышленника. Он признался в содеянном.

У мужчины уже изъяли похищенное. В отделе полиции «Зареченский» выясняют все обстоятельства происшествия.