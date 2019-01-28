В Туле техник, работающий в подъезде, стал жертвой нечистого на руку жильца дома
Выясняются все обстоятельства произошедшего
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Полицейскими в Туле пойман подозреваемый в краже.
Жертвой воровства стал техник компании, оказывающей сервисные телекоммуникационные услуги.
Как выснилось, мужчина работал в подъезде одного из многоквартирных домов Зареченского округа. В ходе ремонтных работ он оставил без внимания ноутбук и инструменты, которые использовал. Этим и воспользовался проживающий в квартире того же подъезда 40-летний мужчина и похитил имущество.
Полицейские быстро установили злоумышленника. Он признался в содеянном.
У мужчины уже изъяли похищенное. В отделе полиции «Зареченский» выясняют все обстоятельства происшествия.