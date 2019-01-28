За неделю в Туле произошло 197 ДТП

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-28T11:31:12+03:00

В них пострадали 19 человек

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В период с 21 по 28 января 2019 года, в ЕДДС в Туле поступило 6004 обращения граждан.

В городе произошло 29 аварийных отключений, из них по управляющим компаниям – 4, по центральному отоплению – 2, по холодному водоснабжению и отведению – 11, по газоснабжению – 9 и электроснабжению – 3.

За минувшую неделю на территории города произошло 197 ДТП, в которых пострадали 19 человек. Также произошло 6 пожаров, погибших нет.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 56 раз. В результате оказана помощь 119 гражданам, спасено 4 человека.

Количество обращений граждан в связи обильным выпадением осадков возросло незначительно.