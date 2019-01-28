Аварийность в дни аномального снегопада в Тульской области не превышала среднестатистических значений

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-28T11:29:15+03:00

Об этом сообщили на брифинге в правительстве Тульской области

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Утром 28 января 2019 года, в правительстве Тульской области состоялся брифинг о работе коммунальных служб в дни снегопада в регионе и ликвидации его последствий.

С 26 по 28 января на дорогах работали 188 единиц техники. Было израсходовано 5 000 тонн противогололедной смеси. Дороги расчищались вовремя, заторов по причине снежных заносов не было.

По словам специалистов, аварийность на дорогах в эти дни не превышала среднестатистических значений. Задержек городского транспорта не было.

В выходные было вывезено 4900 кубометров снега. Во дворах выявлено 57 нарушений.

Отслеживается наличие наледи на крышах домов, так как в среду, 30 января, ожидается потепление.

Напомним, что с начала снегопада 26 января 2019 года в Туле выпало 15 миллиметров осадков, что составляет 40% нормы для января. Снегопад такой интенсивности в нашем городе прошел впервые за 10 лет.