В ДТП с "Ниссаном" и "Фордом" под Тулой пострадал двухлетний ребенок

СЕГОДНЯ 11:14 2019-01-28T11:14:03+03:00

В момент автоаварии девочка сидела на переднем пассажирском сиденье

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26 января 2019 года, в 20:20 на 13-ом километре автодороги «Тула-Белев», в деревне Хопилово, произошло ДТП.

51-летняя женщина на автомобиле «Nissan Micro», по предварительной информации, выезжая с второстепенной автодороги в направлении Тулы, не уступила двигающемуся по главной дороге автомобилю «Ford Focus», под управлением молодого человека 29 лет, и столкнулась с ним.

После удара автомобиль «Nissan» слетел в кювет.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Ford» - двухлетняя девочка. Она получила телесные повреждения, и после оказания медицинской помощи была отпущена.

В момент автоаварии девочка сидела на переднем пассажирском сиденье в специальном детском кресле.