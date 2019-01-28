В ДТП с "Ниссаном" и "Фордом" под Тулой пострадал двухлетний ребенок
26 января 2019 года, в 20:20 на 13-ом километре автодороги «Тула-Белев», в деревне Хопилово, произошло ДТП.
51-летняя женщина на автомобиле «Nissan Micro», по предварительной информации, выезжая с второстепенной автодороги в направлении Тулы, не уступила двигающемуся по главной дороге автомобилю «Ford Focus», под управлением молодого человека 29 лет, и столкнулась с ним.
После удара автомобиль «Nissan» слетел в кювет.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Ford» - двухлетняя девочка. Она получила телесные повреждения, и после оказания медицинской помощи была отпущена.
В момент автоаварии девочка сидела на переднем пассажирском сиденье в специальном детском кресле.