В ДТП на автодороге «Тула-Новомосковск» погиб мужчина
Он скончался на месте автоаварии
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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25 января 2019 года, в 10:00 на 49-ом километре автодороги «Тула-Новомосковск» Узловского района Тульской области произошло ДТП.
34-летний мужчина на автомобиле «Volvo С40» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Renault Logan» под управлением мужчины 44 лет.
В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Renault». Он от полученных травм скончался на месте автоаварии.