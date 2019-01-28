2019-01-28T11:05:14+03:00
Происшествия

В ДТП на автодороге «Тула-Новомосковск» погиб мужчина

Он скончался на месте автоаварии
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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25 января 2019 года, в 10:00 на 49-ом километре автодороги «Тула-Новомосковск» Узловского района Тульской области произошло ДТП.

34-летний мужчина на автомобиле «Volvo С40» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Renault Logan» под управлением мужчины 44 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Renault». Он от полученных травм скончался на месте автоаварии.

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