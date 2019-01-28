2019-01-28T11:02:16+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» вернулся в Турцию на второй тренировочный сбор

В рамках второго этапа подготовки к возобновлению сезона тульский «Арсенал» проведет три контрольные встречи
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ПФК "Арсенал"Фото: ПФК "Арсенал"
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27 января 2019 года, тульский «Арсенал» вернулся в Турцию на второй тренировочный сбор, который продлится до 9 февраля.

Первая тренировка в осеннем Белеке носила восстановительный характер. Футболисты выполнили определенную беговую работу, поиграли в квадраты.

В распоряжении главного тренера Игоря Черевченко вратари Михаил Левашов, Артур Нигматуллин, Егор Шамов и Александр Миронов, полевые игроки Анри Хагуш, Максим Беляев, Гиа Григалава, Кирилл Комбаров, Александр Денисов, Виктор Альварес, Игорь Горбатенко, Ярослав Ивакин, Сергей Ткачев, Резиуан Мирзов, Михаил Александров, Даниил Лесовой, Георги Костадинов, Зелимхан Бакаев, Абдул Кадири Мохаммед, Эванс Кангва, Лука Джорджевич, Огнен Ожегович, Даниил Хлусевич, Гурам Аджоев, Максим Володько, Александр Макаров и Роман Минаев.

Александров, Горбатенко и Берхамов первые несколько дней второго сбора будут работать по индивидуальной программе.

Отметим, что в рамках второго этапа подготовки к возобновлению сезона «Арсенал» проведет три контрольные встречи.

31 января туляки сыграют с крепким середняком чемпионата Сербии клубом «Младость», 4 февраля оружейники встретятся с казахстанской командой «Жетысу», а завершится сбор поединком против шведского «Кальмара».

Все матчи можно увидеть в прямом эфире на «Арсенал-ТВ».

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