2019-01-28T11:00:09+03:00
Общество

Делегация Тульской области приняла участие в памятных мероприятиях, посященных снятию блокады Ленинграда

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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Делегация из Тульской области приняла участие в памятных мероприятиях, посященных 75 годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Санкт-Петербург прибыли 7 жителей блокадного Ленинграда, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда», министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева, тульские Волонтеры Победы.

Члены делегации посетили траурные церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище. В рамках торжеств они также побывали на выставке производственного объединения «Ленрезерв», которая рассказывает о жизни Ленинграда в годы блокады.

Вечером туляки посетили спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит Ленинград» в Большом концертном зале «Октябрьский». Собравшихся приветствовал Президент России Владимир Путин.

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