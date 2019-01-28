Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам счет для идентификации платежей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-28T10:42:26+03:00

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Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам новый транзакционныйпродукт – «Счет для идентификации платежа».Продукт будет интересен компаниям, работающим с широким кругом поставщиков или принимающим большое количество платежей.

На данный счет клиент получает от Банка информацию о плательщике или платеже в виде 25-значного уникального идентификатора платежа (УИП).Расчеты проводятся с использованием УИП, номера которых клиент сообщает своим плательщикам при выставлении счетов на оплату. Все идентификаторы платежей отражаются в выписке по расчетному счету.

«Счет для идентификации платежа»– удобный инструмент, с помощью которого можно оптимизировать работу с дебиторской задолженностью и упростить ведение бухгалтерского учета. Открытие счета позволяет сэкономить время, потраченное на отслеживание операций по поступлению средств. Кроме того, увеличивается скорость отгрузки товара (при работе по предоплате), а также уменьшаетсядебиторская задолженность (при работе по факту отгрузки).

«Последовательное расширение линейки CashManagement дает дополнительные возможности взаимодействия с клиентами, в рамках которого Банк может осуществлять аутсорсинг функций казначейства и бухгалтерии компаний-клиентов, помогая повышать их эффективность», – отмечает Исполнительный директор по транзакционному бизнесу ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Петр Зубрицкий.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями открытия и обслуживания счета можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16. На правах рекламы.