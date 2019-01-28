2019-01-28T10:29:00+03:00
Звезды

В Тульской области стартовала акция «Всей семьей в театр»

В Год театра акция будет значительно расширена
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В Тульской области стартовала акция «Всей семьей в театр». В ее рамках более 300 многодетных семей региона посмотрели музыкальный спектакль «Королевская корова». Представление было показано 27 января в Тульском областном театре юного зрителя.

Акция дает возможность многодетным малоимущим семьям посещать спектакли в Тульском областном театре юного зрителя, Тульском государственном театре кукол и Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского.

Среди них и уже полюбившиеся публике «Снежная королева», «Волшебник изумрудного города», «Спящая красавица», «Маленький принц», «По щучьему веленью», и новые интересные постановки для зрителей всех возрастов.

Билеты можно получить в отделах социальной защиты населения по месту жительства. Подробная информация по телефону: 8(4872) 42-13-73.

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