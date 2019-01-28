В Тульской области полыхал дачный дом
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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27 января в д. Грызловка Веневского района загорелся дачный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:45.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 12 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Дом и пристройка сгорели полностью. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.