В Тульской области полыхал дачный дом

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-28T10:02:59+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

27 января в д. Грызловка Веневского района загорелся дачный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:45.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 12 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Дом и пристройка сгорели полностью. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.