В Тульской области частично провисла кровля в двухэтажном доме

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-28T09:33:28+03:00

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27 января в п. Пахомово Заокского района частично провисла кровля в двухэтажном доме панельного типа. Сообщение о ЧП на ул. Победы поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:50.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

По состоянию на 00.45, на месте происшествия работал пожарный расчет и оперативная группа Заокского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

Кровлю очищали от снега. Никто не пострадал. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.