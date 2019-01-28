В Тульской области частично провисла кровля в двухэтажном доме
На месте происшествия работали спасатели
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27 января в п. Пахомово Заокского района частично провисла кровля в двухэтажном доме панельного типа. Сообщение о ЧП на ул. Победы поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:50.
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
По состоянию на 00.45, на месте происшествия работал пожарный расчет и оперативная группа Заокского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.
Кровлю очищали от снега. Никто не пострадал. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.