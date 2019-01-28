2019-01-28T09:19:12+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорело складское строение

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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28 января в п. Миротинский Заокского района загорелось складское строение. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:25.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 19 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 6 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась кровля, строение выгорело внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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