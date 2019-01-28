В Тульской области сгорело складское строение
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
28 января в п. Миротинский Заокского района загорелось складское строение. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:25.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 19 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 6 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась кровля, строение выгорело внутри. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.