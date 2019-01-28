Уборка Тулы от снега ведется круглосуточно

СЕГОДНЯ 09:11 2019-01-28T09:11:31+03:00

Днем в уборке будут задействованы 118 единиц спецтехники и 124 человека

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В ночь с 27 на 28 января 2019 года, городские территории в Туле убирали 126 единиц техники и 38 рабочих.

13 бригад вывозили снег с Зареченского моста, улиц Октябрьской, Менделеевской, Союзной, Свободы, Советской, Первомайской, Фрунзе, проспекта Ленина и других.

На очистке дорог было задействовано: 40 КДМ (12 — реагент), 10 МТЗ щетка, 4 грейдера.

На очистке объектов благоустройства было задействовано: 18 МТЗ щетка, 5 мини-тракторов Wille, 5 МТЗ и 5 КамАЗов под россыпь противогололедных материалов, 2 мини-погрузчика New Holland на очистке парковок.

В ночное время главными управлениями по территориальным округа были привлечены 5 единиц уборочной техники от сторонних организаций.

Днем в уборке будут задействованы 118 единиц спецтехники и 124 человека. На уборку Большой Тулы выделено 37 единиц техники.

Вывоз снега запланирован на ул. Октябрьской, Советской и ряде других.