Уборка Тулы от снега ведется круглосуточно
В ночь с 27 на 28 января 2019 года, городские территории в Туле убирали 126 единиц техники и 38 рабочих.
13 бригад вывозили снег с Зареченского моста, улиц Октябрьской, Менделеевской, Союзной, Свободы, Советской, Первомайской, Фрунзе, проспекта Ленина и других.
На очистке дорог было задействовано: 40 КДМ (12 — реагент), 10 МТЗ щетка, 4 грейдера.
На очистке объектов благоустройства было задействовано: 18 МТЗ щетка, 5 мини-тракторов Wille, 5 МТЗ и 5 КамАЗов под россыпь противогололедных материалов, 2 мини-погрузчика New Holland на очистке парковок.
В ночное время главными управлениями по территориальным округа были привлечены 5 единиц уборочной техники от сторонних организаций.
Днем в уборке будут задействованы 118 единиц спецтехники и 124 человека. На уборку Большой Тулы выделено 37 единиц техники.
Вывоз снега запланирован на ул. Октябрьской, Советской и ряде других.