Пожар в тульском автосалоне тушили 20 человек
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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27 января загорелось торгово-складское здание на ул. Новомосковское шоссе. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 15:22.
На место происшествия незамедлительно выехали семь пожарных расчетов. Открытое горение ликвидировано в 15:32.
В результате происшествия никто не пострадал. На 2-ом этаже в душевой комнате сгорел хозяйственный инвентарь, закоптились стены по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 7 единиц техники.