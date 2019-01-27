Пожар в тульском автосалоне тушили 20 человек

27 Янв. 20:42 2019-01-27T20:42:29+03:00

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27 января загорелось торгово-складское здание на ул. Новомосковское шоссе. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 15:22.

На место происшествия незамедлительно выехали семь пожарных расчетов. Открытое горение ликвидировано в 15:32.

В результате происшествия никто не пострадал. На 2-ом этаже в душевой комнате сгорел хозяйственный инвентарь, закоптились стены по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 7 единиц техники.