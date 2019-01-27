2019-01-27T16:57:32+03:00
Происшествия

Житель Тульской области отработает 60 часов за долг в 350 тыс. рублей по алиментам

Мужчина без уважительных причин не принимал мер по оплате алиментов
Мария ВЛАСОВА
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На исполнении в отделе судебных приставов по г. Донской Тульской области находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Мужчина без уважительных причин не принимал мер по оплате алиментов. Горе-отец задолжал 350 тыс. рублей. Судебный пристав составил протокол о привлечении его к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Суд, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Всего с начала 2019 года к административной ответственности привлечено 40 должников по алиментам.

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