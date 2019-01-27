СЕГОДНЯ 13:11 2019-01-27T13:12:14+03:00

В рамках состязаний пройдут два детских заезда и три взрослых

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27 января в Туле проходят соревнования по лыжным гонкам. Состязания получили название Vedenin Ski Race. Старт лыжной гонке дан в новом лыжном комплексе им. В.П. Веденина.

В мероприятии принимают участие дети и взрослые из ряда регионов нашей страны. Победители будут определены с помощью электронной системы хронометража.

В рамках соревнований пройдут два детских заезда на 1,2 км и три взрослых - на 4,8 км, 9,6 км и 31,2 км.