В Тульской области сгорела дотла баня

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-27T12:32:05+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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26 января в дачном кооперативе "Юбилейный" в Алексине загорелась баня. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 16:14.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 5 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Кровля сгорела и обрушилась, баня выгорела внутри. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекался 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.