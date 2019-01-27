В Тульской области столкнулись три легковушки и фура

СЕГОДНЯ 12:12 2019-01-27T12:12:25+03:00

В ДТП никто не пострадал

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26 января на 220 км трассы "М-2" столкнулись четыре автомобиля: "Шевроле Орландо", "Ниссан Премьера", "Тойота Камри" и фура "Вольво". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 16:15.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.