В Тульской области столкнулись три легковушки и фура
В ДТП никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
26 января на 220 км трассы "М-2" столкнулись четыре автомобиля: "Шевроле Орландо", "Ниссан Премьера", "Тойота Камри" и фура "Вольво". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 16:15.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП никто не пострадал.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.