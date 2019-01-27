На трассе в Тульской области столкнулись "ПАЗ" и "Рено Дастер": есть пострадавшие
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и "скорая"
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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26 января на 205 км трассы "М-2" столкнулись "ПАЗ" и "Рено Дастер". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 18:55.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники.