В Тульской области ночью сгорели пять сараев

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-27T11:23:34+03:00

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27 января в Донском на ул. Чехова загорелся блок сараев. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:24.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 00:42.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако выгорело 5 сараев. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.