В Тульской области ночью сгорели пять сараев
Причина пожара устанавливается
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27 января в Донском на ул. Чехова загорелся блок сараев. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:24.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 00:42.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако выгорело 5 сараев. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.