В Туле сторож попался на краже металлоконструкций со строительной площадки

СЕГОДНЯ 18:30 2019-01-26T18:30:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Скуратово сторож попался на краже металлоконструкции ограждения со строительной площадки в поселке 2-й Западный. С заявлением о пропаже в полицию обратился прораб. Мужчина рассказал, что кража была совершена с территории объекта ночью. Ущерб составил почти 93 тысячи рублей.

Полицейские установили личность совершившего кражу мужчины. Им оказался ранее судимый 36-летний житель поселка Южный, который работает сторожем на этой стройке. Он был задержан и доставлен в полицию. От него получены признательные показания. При проведении обыска похищенное обнаружено и изъято. В настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».