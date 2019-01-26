2019-01-26T18:19:17+03:00
Общество

Алексей Дюмин посетил тульский студенческий праздник

Также студентов поздравили космонавт, актеры театра и кино, президент Ассоциации каскадеров России
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Алексей Дюмин посетил студенческий праздник в творческом индустриальном кластере «Октава». 25 января здесь собрались вместе студенты вузов и колледжей Тульской области. Желающие могли принять участие в квест-игре и танцевальном флешмобе.

Также студентов поздравили гости праздника - российский актер театра и кино Алексей Огурцов, киноактер Игорь Огурцов, президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков, российский исполнитель Алексей Поддубный (Джанго) и космонавт Сергей Залетин.

Кроме того, на мероприятии участникам проекта «Тула – новогодняя столица России», победителям всероссийских и региональных конкурсов вручили вручили региональные награды.

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