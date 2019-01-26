2019-01-26T16:16:44+03:00
Спорт

В Туле проинспектировали спортивные объекты

Мария ВЛАСОВА
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26 января в Туле проинспектировали спортивные объекты. Заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая посетила спортивную школу «Триумф» и спортивную школу олимпийского резерва «Спортивная гимнастика».

В СШ «Триумф» ожидается переезд в новый центр художественной гимнастики, в связи с чем прорабатывается расписание занятий, определяется тренерский состав и состав групп обучающихся.

В СШОР «Спортивная гимнастика» обсуждались планы по ремонту фасада здания в этом году. Рассматривается вариант участия в программе «Народный бюджет».

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