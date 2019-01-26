2019-01-26T15:27:13+03:00
Общество

В Туле коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

В первую очередь очищают остановки общественного транспорта и пешеходные переходы на магистральных улицах города
Мария ВЛАСОВА
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В Туле коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в связи со снегопадом. В уборке снега задействованы 112 единиц техники и 142 рабочих.

Днем снежные массы вывозят с ул. Металлургов, парковочного пространства на ул. Жуковского, остановок общественного транспорта по улицам: Рязанская, Циолковского, К. Маркса, Новомедвенский пр., Хомяковская, Хомяковское шоссе, Одоевское шоссе.

На территорриях Ленинского района в данный момент задействовано 10 единиц техники. По мере выпадения осадков это число будет увеличено до 35 единиц.

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