В Тульской области пожарные из огня спасли человека
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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25 января в с. Камынино Плавского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 16:02.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 10 минут. Есть пострадавший.
В результате происшествия сгорела терраса, в первой половине дома закоптились стены и потолок, прогорело потолочное перекрытие. Пожарные спасли человека. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.