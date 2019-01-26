В Тульской области пожарные из огня спасли человека

СЕГОДНЯ 12:39 2019-01-26T12:41:11+03:00

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25 января в с. Камынино Плавского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 16:02.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 10 минут. Есть пострадавший.

В результате происшествия сгорела терраса, в первой половине дома закоптились стены и потолок, прогорело потолочное перекрытие. Пожарные спасли человека. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.