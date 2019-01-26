В Тульской области утром сгорела квартира: есть пострадавший
Причина пожара устанавливается
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26 января в Алексине на ул. Горького загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:24.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия пострадал человек. В комнате сгорел матрас и вещи, закоптились стены и потолок. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 5 единиц техники.