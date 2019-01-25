Общественный деятель Александр Гезалов посетил воспитательную колонию в Тульской области

СЕГОДНЯ 17:26 2019-01-25T17:26:37+03:00

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Алексинская воспитательная колония находится в 10 километрах от центра города. Колония предназначена для отбывания наказания в виде лишения свободы несовершеннолетних осуждённых мужского пола. Возраст воспитанников от 14 до 18 лет.

В настоящий момент в воспитательной колонии отбывают наказание 25 осуждённых из четырёх регионов, в том числе из Тульской области. В основном — за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В колонии арестанты учатся в школе или получают профессиональную подготовку. Для улучшения адаптации в обществе после освобождения также приводится воспитательная работа.

25 января алексинскую колонию посетил известный общественный деятель Александр Гезалов. Он привёз с собой двоих музыкантов-бардов. В честь Дня памяти Владимира Высоцого музыканты исполнили несколько его песен.

«Важно заронить зерно добра. Не знаешь когда прорастёт, но результаты будут», - отметил один из музыкантов.