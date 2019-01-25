Туляк получил срок за ограбление супермаркета

СЕГОДНЯ 16:58 2019-01-25T16:58:24+03:00

Об этом соообщили в прокуратуре Тульской области

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30-летний житель Тулы признан виновным в совершении грабежа.

Как выяснилось, вечером 17 июня 2018 года, в вечернее время, мужчина с двумя товарищами (в отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство) был в торговом зале супермаркета. Там они взяли с открытых стеллажей продукты питания и товары хозяйственно-бытового назначения и положили их в рюкзак, висящий на спине у одного из них.

Затем, не оплатив товар, мужчины попытались выйти из торгового зала магазина «Пятерочка» через кассовую зону, однако были остановлены директором магазина.

Им пришлось выложить товары на движущуюся ленту кассы. Однако, туляк "сдаваться" не планировал. Он открыто взял товары с ленты и вышел из помещения магазина.

Центральным районным судом Тулы мужчине назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, соообщили в прокуратуре Тульской области.