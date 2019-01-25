В 2018 году в «Оружейной Лиге КВН» приняли участие более 25 команд

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-25T16:42:21+03:00

6 апреля 2019 года в городе Туле состоится Фестиваль Оружейной лиги КВН

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В 2018 году администрация города Тулы запустила новый проект «Оружейная Лига КВН».

На данный момент в проекте приняло участие более 25 команд из Тулы и соседних областей, зрителями игр стали более 7000 туляков.

В январе 2019 года финалисты и победители Оружейной Лиги приняли участие в XXX Юбилейном Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2019» в городе Сочи.

По итогам фестиваля чемпионы Оружейной Лиги КВН 2018 года команда КВН «Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!» (г.Тула) была отобрана в телевизионную Первую лигу КВН.

Тульская команда КВН «Сборная бывших» (г.Тула) была отобрана в Международную Лигу КВН.

Тульская Оружейная Лика КВН получила статус «официальной» с подтверждением квалификации редакторской команды города Тулы.

Администрация города Тулы поздравляет команды КВН города с этим знаменательным событием. Желаем вам творческих успехов и качественных шуток.

6 апреля 2019 года в городе Туле состоится Фестиваль Оружейной лиги КВН 2019 года. Это будет первое мероприятие в статусе «официальная» лига.

Оружейная Лига КВН проводится при организационной и финансовой поддержке администрации города Тулы.