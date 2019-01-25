В Туле открыли Центр молодежного самоуправления

СЕГОДНЯ 16:28 2019-01-25T16:28:05+03:00

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25 января 2019 года, в День российского студенчества состоялось открытие Центра развития молодежного самоуправления по адресу: ул. Оборонная, 7а. В этот же день был дан старт проекту «Школа управленческого резерва».

На открытии присутствовали студенты пяти вузов и семи ссузов Тулы. Юноши и девушки также являются первыми участниками проекта «Школа управленческого резерва». Молодых туляков угостили необычным тортом в виде зачетной книжки и чаем.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов оставил послание в книге пожеланий, а затем в неформальной обстановке пообщался с ребятами и ответил на их вопросы.

Так, присутствующих интересовало, каким качествами должен обладать руководитель города, какие курьезные случаи возникали во время работы и т.д. Спрашивали и о дальнейших планах по благоустройству городских пространств. Евгений Авилов предложил ребятам направить свои идеи по развитию мест отдыха для молодежи в администрацию и рассказать о своих идеях, поблагодарил за активную позицию и выразил надежду, что они останутся работать в родном городе после учебы.

Справка "КП"

Центр развития молодежного самоуправления направлен на воспитание лидеров среди молодежи, создание органов молодежного самоуправления, реализацию молодежных инициатив, подготовку потенциального кадрового резерва для органов власти, лидеров некоммерческих организаций и топ-менеджеров корпораций, повышение навыков и компетенций молодых специалистов, а также на создание коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками, содействие их дальнейшему развитию и распространению лучших практик.

В рамках Центра развития молодежного самоуправления стартует первая «Школа управленческого резерва», которая направлена на интеграцию молодежи в общественно-политическую жизнь города Тулы, а также на развитие и поддержку перспективных молодых людей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

Школа представит собой нестандартный подход к воспитанию лидеров, включение молодежи в управленческий процесс, решение кейсов и задач, создание авторских проектов, дает возможность пройти собеседование в перспективный резерв управленческих кадров, повысить навыки и компетенции в сфере управления, обменяться опытом с другими участниками, пройти практику в органах местного самоуправления.

Предполагается, что по окончании учебы в «Школе управленческого резерва» участникам выдадут сертификаты о прохождении.