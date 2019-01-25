2019-01-25T15:42:54+03:00
Общество

Тульские абоненты «Ростелекома» совершили более двух миллионов звонков в новогодние праздники

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В новогодние каникулы, с 31 декабря по 8 января, абоненты «Ростелекома» в Тульской области совершили с домашних телефонов более 2,3 млн вызовов и наговорили свыше 190 тысяч часов. За два дня – 31 декабря и 1 января – зафиксирован рекордный, по сравнению с прошлым годом, трафик: жители региона звонили 373 тысячи раз и общались 1,8 млн минут. Пик активности пришёлся на период с 17 до 18 часов последнего дня уходящего года: в это время туляки совершили более 30 тысяч звонков, потратив на разговоры 2690 часов. Самый продолжительный разговор в новогодние праздники зафиксирован в городе Венев Тульской области – 540 минут.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Городская телефонная связь «Ростелекома» – это, прежде всего, надёжность и высокое качество соединения. Пользоваться домашним телефоном выгодно, особенно при пакетном подключении услуг. Кстати, абоненты нашей мобильной связи могут бесплатно звонить на домашние телефоны «Ростелекома» родным и близким по всей стране. Кроме того, с 1 декабря прошлого года мы отменили плату за внутризоновые телефонные соединения с универсальных таксофонов, и теперь жители могут без ограничений звонить на любые стационарные телефоны в пределах региона».

Подавляющая часть исходящих вызовов в новогодние дни пришлась на стационарные номера телефонов Тульского региона: 1,9 млн местных вызовов и 51,4 тыс. внутризоновых. Кроме того, жители активно звонили в Москву и Московскую область (22,9 тыс. вызовов), Калугу (3 тыс. вызовов), Санкт-Петербург (2,4 тыс. вызовов). Из международных направлений наиболее популярными оказались Беларусь, Украина, и Казахстан.

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