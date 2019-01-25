2019-01-25T15:34:55+03:00
Общество

В Туле прошла Татьяниада-2019

Татьяниаду 2019 была посвящена сразу двум событиям: стартовавшему в России Году театра и предстоящей Универсиаде
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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25 января 2019 года, в Студенческом сквере Советского округа в Туле прошел праздник, посвященный Дню студентов.

Всех собравшихся ожидало море развлечений и угощений. По случаю Года театра университетский театр «Наоборот» организовал для всех желающих мастер-классы, а его актеры стали ведущими праздника.

Спортивная часть Татьяниады-2019 была посвящена Универсиаде, которая в этом году пройдет в Красноярске. Участников ждали веселые конкурсы, фирменный Тань-керлинг, соревнования по спортивному ориентированию и хоккейный матч.

Самые активные получили призы и подарки.

Фото: Администрация Тулы

Фото: Администрация Тулы

Фото: Администрация Тулы

Фото: Администрация Тулы

В рамках праздновани, от имени главы администрации города Тулы Евгения Авилова студентов поздравила заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Надежда Токовая. Надежда Борисовна выразила надежду на то, что после окончания университета ребята выберут профессии и построят семьи именно в городе-герое Туле, воплощая свои идеи для того, чтобы город становился краше и гостеприимнее.

Кроме того, студентов поздравили министр образования Алевтина Шевелева и начальник главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Александр Картышов. Правительственным и президентским стипендиатам вручили грамоты.

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