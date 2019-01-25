В Доме Крафта откроется выставка самых красивых книг России

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-25T15:26:59+03:00

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1 февраля 2019 года, в Туле состоится открытие выставки «Жар-книга: самые красивые книги России 2014-2016» и старт работы оригинальной книжной лавки.

«Ленин колет лед», «Малышарий», «Купальня – баня Рогожско-Симоновского района», «Буддизм и империя» - это книги с лучшим дизайном среди десятков тысяч отечественных книг. Так решило профессиональное жюри Всероссийского конкурса «Жар-книга».

На выставке «Жар-книга: самые красивые книги России 2014–2016» гости познакомятся с победителями одноименного национального конкурса за первые три года его существования. Кроме того, здесь можно заглянуть в будущее книжного дизайна – в видеопрезентации собраны финалисты международного студенческого конкурса «Жар-книга мл.». Для особых ценителей внутри экспозиции представлена выставка-проект «Русские “швейцарцы”» — подборка раритетов, созданных мастерами советского книжного дизайна 1960-80-х, и посвященная им книга известного дизайнера и педагога Иннокентия Келейникова.

На вернисаже посетителей будет ждать книжная лавка с уникальными изданиями, которая продолжит работу с пятницы по воскресенье в течение всей выставки.

Выставка откроется в 18:00. Вход свободный.

Место: ТИАМ, Дом Крафта, (проспект Ленина, 25).

Телефон для справок: 70-40-58.