2019-01-25T15:26:59+03:00
Общество

В Доме Крафта откроется выставка самых красивых книг России

Вход свободный
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 февраля 2019 года, в Туле состоится открытие выставки «Жар-книга: самые красивые книги России 2014-2016» и старт работы оригинальной книжной лавки.

«Ленин колет лед», «Малышарий», «Купальня – баня Рогожско-Симоновского района», «Буддизм и империя» - это книги с лучшим дизайном среди десятков тысяч отечественных книг. Так решило профессиональное жюри Всероссийского конкурса «Жар-книга».

На выставке «Жар-книга: самые красивые книги России 2014–2016» гости познакомятся с победителями одноименного национального конкурса за первые три года его существования. Кроме того, здесь можно заглянуть в будущее книжного дизайна – в видеопрезентации собраны финалисты международного студенческого конкурса «Жар-книга мл.». Для особых ценителей внутри экспозиции представлена выставка-проект «Русские “швейцарцы”» — подборка раритетов, созданных мастерами советского книжного дизайна 1960-80-х, и посвященная им книга известного дизайнера и педагога Иннокентия Келейникова.

На вернисаже посетителей будет ждать книжная лавка с уникальными изданиями, которая продолжит работу с пятницы по воскресенье в течение всей выставки.

Выставка откроется в 18:00. Вход свободный.

Место: ТИАМ, Дом Крафта, (проспект Ленина, 25).

Телефон для справок: 70-40-58.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В выходные дни в Тульской области ожидается ухудшение погоды
В Туле вручили подарки жителям блокадного Ленинграда
Тульские абоненты «Ростелекома» совершили более двух миллионов звонков в новогодние праздники
В Туле прошла Татьяниада-2019
Жителя Тульской области осудят за побег из колонии и пьяную езду
Тулячка продавала наркотики с помощью сугроба
Горящий дом в Донском тушили девять человек
Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование
Алексей Дюмин поздравил учащихся вузов и колледжей с Днем студента
В музее «Тульские древности» пройдет первая лекция о Тульской засечной черте
Банк УРАЛСИБ стал победителем RetailFinance Awards 2018
Троих туляков осудили за организацию секс-притона в Туле
Тулячка украла банковскую карту у собутыльника
Под Тулой девушка на "Киа" слетела в кювет
На автодороге «Тула – Белев» легковушка протаранила встречный грузовик
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили тульских студентов с праздником
В тульском "Привозе" нашли запрещенные сыры
В Туле на Щекинском шоссе автомобилисты встали многокилометровую пробку
В Тульской области не поделили дорогу две иномарки: есть пострадавший
В Туле на пресечении проспекта Ленина и улицы Агеева не работают светофоры
В Туле на пересечении ул. Жуковского и Пушкинской сгорел дом: есть пострадавший
В Зареченском округе Тулы прошел рейд по местам несанкционированной торговли
В Туле стартуют акции «Всей семьей в театр» и «Всей семьей в филармонию»
В Туле житель Орла около караоке–клуба ранил двух мужчин
В Обидимо завершилось строительство сетей водоснабжения
Василий РОСТОВЦЕВ: Пенсионерам в Туле предоставляются бесплатные места на четырех рынках города
Житель Тульской области попался на краже 40 чугунных плит