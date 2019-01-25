2019-01-25T14:59:50+03:00
Происшествия

Жителя Тульской области осудят за побег из колонии и пьяную езду

Мужчина пройдет по двумя статьям УК
Виктория ЯКУШИНА
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Прокуратура Плавского района направила в суд уголовное дело о побеге из места лишения свободы. Обвиняемый - житель Тульской области Александр П..

Как выяснилось, 10 ноября 2018 года, он в пьяном виде сбежал из УКП при ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области. В этом же день, мужчина сел за руль автомобиля марки «ВАЗ» в поселке Белая Гора Плавского района и поехал, не смотря на алкогольное опьянение. Однако, путь его оказался коротким. Вскоре он столкнулся с попутным автомобилем марки «ХЕНДАЙ».

Уголовное дело направлено в Плавский районный суд для рассмотрения по существу.

Мужчина пройдет по двумя статьям УК: "Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении" и "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения".

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