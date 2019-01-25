СЕГОДНЯ 13:47 2019-01-25T14:05:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Тульские полицейские задержали представительницу цыганского этноса, подозреваемую в наркопреступлениях.

Как выяснилось, женщина продавала наркотические средства спомощью сугроба.

Она два раза в день выходила из своего дома в тульском поселке Октябрьский и клала сверток с наркотиком в снег рядом с калиткой. После этого к месту «закладки» приходил покупатель, опускал деньги в почтовый ящик и забирал сверток. Затем сбытчица вынимала своеобразную «почту».

Сотрудники УМВД России по Тульской области зафиксировали всю процедуру, задержали подозреваемую и изъяли у нее подготовленную «закладку».

Исследование подтвердило, что злоумышленница продавала наркотик метадон. Аналогичное вещество полицейские обнаружили и дома у подозреваемой.

В настоящее время безработная ранее судимая 41-летняя женщина задержана.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/688164" frameborder="0"></iframe> Тулячка продавала наркотики с помощью сугроба.