Тулячка продавала наркотики с помощью сугроба
Тульские полицейские задержали представительницу цыганского этноса, подозреваемую в наркопреступлениях.
Как выяснилось, женщина продавала наркотические средства спомощью сугроба.
Она два раза в день выходила из своего дома в тульском поселке Октябрьский и клала сверток с наркотиком в снег рядом с калиткой. После этого к месту «закладки» приходил покупатель, опускал деньги в почтовый ящик и забирал сверток. Затем сбытчица вынимала своеобразную «почту».
Сотрудники УМВД России по Тульской области зафиксировали всю процедуру, задержали подозреваемую и изъяли у нее подготовленную «закладку».
Исследование подтвердило, что злоумышленница продавала наркотик метадон. Аналогичное вещество полицейские обнаружили и дома у подозреваемой.
В настоящее время безработная ранее судимая 41-летняя женщина задержана.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
Тулячка продавала наркотики с помощью сугроба.
Тулячка продавала наркотики с помощью сугроба1.