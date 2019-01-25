2019-01-25T14:05:34+03:00
Происшествия

Тулячка продавала наркотики с помощью сугроба

Возбуждено и расследуется уголовное дело [видео]
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Кадр из видеоКадр из видео
Изменить размер текста:

Тульские полицейские задержали представительницу цыганского этноса, подозреваемую в наркопреступлениях.

Как выяснилось, женщина продавала наркотические средства спомощью сугроба.

Она два раза в день выходила из своего дома в тульском поселке Октябрьский и клала сверток с наркотиком в снег рядом с калиткой. После этого к месту «закладки» приходил покупатель, опускал деньги в почтовый ящик и забирал сверток. Затем сбытчица вынимала своеобразную «почту».

Сотрудники УМВД России по Тульской области зафиксировали всю процедуру, задержали подозреваемую и изъяли у нее подготовленную «закладку».

Исследование подтвердило, что злоумышленница продавала наркотик метадон. Аналогичное вещество полицейские обнаружили и дома у подозреваемой.

В настоящее время безработная ранее судимая 41-летняя женщина задержана.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Тулячка продавала наркотики с помощью сугроба.

Тулячка продавала наркотики с помощью сугроба1.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В выходные дни в Тульской области ожидается ухудшение погоды
В Туле вручили подарки жителям блокадного Ленинграда
Тульские абоненты «Ростелекома» совершили более двух миллионов звонков в новогодние праздники
В Туле прошла Татьяниада-2019
В Доме Крафта откроется выставка самых красивых книг России
Жителя Тульской области осудят за побег из колонии и пьяную езду
Горящий дом в Донском тушили девять человек
Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование
Алексей Дюмин поздравил учащихся вузов и колледжей с Днем студента
В музее «Тульские древности» пройдет первая лекция о Тульской засечной черте
Банк УРАЛСИБ стал победителем RetailFinance Awards 2018
Троих туляков осудили за организацию секс-притона в Туле
Тулячка украла банковскую карту у собутыльника
Под Тулой девушка на "Киа" слетела в кювет
На автодороге «Тула – Белев» легковушка протаранила встречный грузовик
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили тульских студентов с праздником
В тульском "Привозе" нашли запрещенные сыры
В Туле на Щекинском шоссе автомобилисты встали многокилометровую пробку
В Тульской области не поделили дорогу две иномарки: есть пострадавший
В Туле на пресечении проспекта Ленина и улицы Агеева не работают светофоры
В Туле на пересечении ул. Жуковского и Пушкинской сгорел дом: есть пострадавший
В Зареченском округе Тулы прошел рейд по местам несанкционированной торговли
В Туле стартуют акции «Всей семьей в театр» и «Всей семьей в филармонию»
В Туле житель Орла около караоке–клуба ранил двух мужчин
В Обидимо завершилось строительство сетей водоснабжения
Василий РОСТОВЦЕВ: Пенсионерам в Туле предоставляются бесплатные места на четырех рынках города
Житель Тульской области попался на краже 40 чугунных плит