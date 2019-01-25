2019-01-25T13:25:13+03:00
Происшествия

Горящий дом в Донском тушили девять человек

Причина пожара в Тульской области выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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25 января 2019 года, в 09:50 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Донской, п. Моисеевка, ул. Новомосковская.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-77, по одному расчету ПСЧ-25 и ПСЧ-78.

Пламя удалось погасить за 9 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела кровля по всей площади, прогорело потолочное перекрытие. 2-й этаж закоптился по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

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