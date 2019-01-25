Алексей Дюмин поздравил учащихся вузов и колледжей с Днем студента

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-25T11:58:27+03:00

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Послание губернатора Тульской области к День студента к тулякам гласит:

"Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Это праздник молодых, энергичных, творчески мыслящих людей. Тех, кто открыт всему новому, стремится к знаниям и собирается стать мастером своего дела.

Студенческая пора – время новых знакомств и первых по-настоящему ответственных решений. Именно сейчас вы закладываете основу для своих будущих успехов. Поэтому будьте смелыми и решительными, ставьте цели и упорно добивайтесь их!

Тульской области нужны инициативные, образованные люди.

Пусть трудолюбие, настойчивость и вера в себя помогают вам решать любые задачи.

Желаю вам здоровья, удачи, благополучия и верных друзей!"