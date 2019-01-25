Алексей Дюмин поздравил учащихся вузов и колледжей с Днем студента
Послание губернатора Тульской области к День студента к тулякам гласит:
"Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Это праздник молодых, энергичных, творчески мыслящих людей. Тех, кто открыт всему новому, стремится к знаниям и собирается стать мастером своего дела.
Студенческая пора – время новых знакомств и первых по-настоящему ответственных решений. Именно сейчас вы закладываете основу для своих будущих успехов. Поэтому будьте смелыми и решительными, ставьте цели и упорно добивайтесь их!
Тульской области нужны инициативные, образованные люди.
Пусть трудолюбие, настойчивость и вера в себя помогают вам решать любые задачи.
Желаю вам здоровья, удачи, благополучия и верных друзей!"