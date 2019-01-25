2019-01-25T11:49:38+03:00
Общество

В музее «Тульские древности» пройдет первая лекция о Тульской засечной черте

Тульская засечная черта – уникальный памятник истории, природы и леса
Виктория ЯКУШИНА
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Евгений СтоляровЕвгений Столяров
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31 января 2019 года, в 17:00 в музее «Тульские древности» состоится первая лекция нового курса, посвященного Тульской засечной черте (12+).

Перед слушателями выступит кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров.

Цена билета:

100 рублей.

Адрес музея:

Тула, пр. Ленина, 47. Телефон для справок: +7 4872 36 16 63.

Справка "КП"

Тульская засечная черта – уникальный памятник истории, природы и леса. Тульские засеки по праву можно считать лесом, в котором остановилось время. Благодаря тому, что засечные леса являлись казенными и заповедными, они сохранились до наших дней. Тульские засеки стали школой русского практического лесоводства. Лес сберег ценнейшие виды растений и животных, многие из которых являются краснокнижными.

Засечный лес буквально законсервировал все памятники археологии, которые существовали задолго до его появления и оформления в засечную черту. На территории Тульских засек прекрасно сохранились памятники археологии от раннего железного века (1-2 вв. н.э.) до развитого средневековья (XIV-XV вв.). Уникальными являются памятники археологии, связанные с добычей железной руды, металлургическим производством и металлообработкой XIV-XV веков. Они приоткрывают ранее неизвестные страницы истории тульской металлургии.

Сложно переоценить значение Тульских засек в обороне Российского государства. В XVI-XVII веках они были передовым рубежом обороны от набегов кочевников с юга. Оборонительные укрепления времени существования засек – прекрасные образцы европейской фортификационной науки. На протяжении XVIII–XIX веков засечный лес был важным источником корабельного леса и топочной древесины для Тульского оружейного завода.

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