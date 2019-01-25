Банк УРАЛСИБ стал победителем RetailFinance Awards 2018
Рекламная кампания ипотечного кредитования БанкаУРАЛСИБ «В своем доме можно все» сталапобедителемХII Ежегодной премии RETAILFINANCEAWARDSв номинации «Креатив года». Проект Банка УРАЛСИБ был признан лучшей рекламной кампанией.
В рамках кампании было разработано 4 видеоролика, в которых обыгрываются различные ситуации из жизни молодой пары в съемной квартире. Роль хозяйкиквартиры исполнила актриса театра и кино Юлия Сулес, известная ролями в рейтинговых молодежных комедийных сериалах и шоу.
ЖурналTheRetailFinance учредил премию в 2007 году. Ее цель – отметить лучшие практикии значимые достижения в розничном бизнесе. В этом году шорт-листсформировали 75 номинантов.
Смотрите видеоролики «В своем доме можно все» на YouTube канале Банка УРАЛСИБ.
Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы