Троих туляков осудили за организацию секс-притона в Туле

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-25T12:00:56+03:00

Приговор в законную силу пока не вступил

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24 сентября 2019 года, Советским районным судом Тулы вынесен обвинительный приговор троим тулякам - мужчине и двум женщинам - за организацию секс-притона.

В зависимости от степени участия суд признал их виновными в организации занятия проституцией в составе организованной группы, а также в вовлечении в занятие проституцией.

Как выяснилось, троица, в период с июля 2017 по 17 июля 2018 года, организовали притон с четырьмя проститутками, принимали заказы от клиентов-мужчин, доставляли к ним девушек и получали часть от вырученных путанами денег за оказанные сексуальные услуги

Уголовное дело в отношении организованной группы было рассмотрено в общем порядке уголовного судопроизводства, в ходе которого подсудимые признали свою вину в полном объеме.

В результате, суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в размере 195 000 рублей. Одну женщину - к штрафу в размере 190 000 рублей, другую - к штрафу в размере 170 000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура Тульской области.