2019-01-25T10:30:17+03:00
Происшествия

Тулячка украла банковскую карту у собутыльника

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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В Туле полицейскими поймана подозреваемая в совершении кражи.

Как выяснилось, 26-летняя злоумышленница пошла на воровство во время пьянки со своим знакомым в его квартире.

59-летний потерпевший несколько раз оставлял без внимания гостью, чем та и смогла воспользоваться.

Она увидела банковскую карту собутыльника и забрала ее.

Позднее мужчина обнаружил списание со счета 30 тысяч рублей и понял, что стал жертвой кражи. Он обратился в полицию.

Подозреваемая была поймана. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

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