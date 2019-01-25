Тулячка украла банковскую карту у собутыльника
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Туле полицейскими поймана подозреваемая в совершении кражи.
Как выяснилось, 26-летняя злоумышленница пошла на воровство во время пьянки со своим знакомым в его квартире.
59-летний потерпевший несколько раз оставлял без внимания гостью, чем та и смогла воспользоваться.
Она увидела банковскую карту собутыльника и забрала ее.
Позднее мужчина обнаружил списание со счета 30 тысяч рублей и понял, что стал жертвой кражи. Он обратился в полицию.
Подозреваемая была поймана. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.