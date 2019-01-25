Под Тулой девушка на "Киа" слетела в кювет
Водитель пострадала
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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24 января 2019 года, в 11:40 на 33-ем километре автодороги «Подъезд к городу Туле» от автодороги М-2 «Крым», Щекинского района Тульской области произошло ДТП.
21-летняя девушка на автомобиле «Kia DE (JB/Rio)», по предварительной информации, не справилась с управление, налетела на снежный вал и слетела в придорожный кювет.
В результате ДТП под Тулой пострадала девушка-водитель «Kia». Она была госпитализирована с различными травмами.