2019-01-25T10:11:43+03:00
Происшествия

Под Тулой девушка на "Киа" слетела в кювет

Водитель пострадала
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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24 января 2019 года, в 11:40 на 33-ем километре автодороги «Подъезд к городу Туле» от автодороги М-2 «Крым», Щекинского района Тульской области произошло ДТП.

21-летняя девушка на автомобиле «Kia DE (JB/Rio)», по предварительной информации, не справилась с управление, налетела на снежный вал и слетела в придорожный кювет.

В результате ДТП под Тулой пострадала девушка-водитель «Kia». Она была госпитализирована с различными травмами.

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