2019-01-25T10:12:10+03:00
Происшествия

На автодороге «Тула – Белев» легковушка протаранила встречный грузовик

В результате ДТП в Туле пострадала женщина
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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24 января 2019 года, в 07:40 на 8-ом километре автодороги «Тула – Белев» ГО города Тулы произошло ДТП

44-летняя женщина на автомобилем «Volkswagen Polo», по предварительной информации, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «ГАЗ», под управлением мужчины 49 лет.

В результате ДТП в Туле пострадала женщина - водитель автомобиля «Volkswagen». Она с различными телесными повреждениями была госпитализирована.

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