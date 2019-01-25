2019-01-25T09:46:29+03:00
Общество

Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили тульских студентов с праздником

Виктория ЯКУШИНА
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Глава муниципального образования город Тула Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов поздравили тульских студентов с праздником.

В их послании сказано:

«Студенческие годы – неповторимая пора в жизни каждого человека. Это время открытий, воплощения смелых идей, активной общественной жизни и, безусловно, трудоемкой научной деятельности. Сейчас вы как никогда свободны в выборе дальнейшего жизненного пути – перед вами открыты все двери.

Тульский край по праву гордится своими студентами – вы творческие, ответственные и решительные молодые люди, небезразличные к судьбе своей Родины. Вы успешно отстаиваете честь высших образовательных учреждений на турнирах и соревнованиях, занимаетесь волонтерской деятельностью, в том числе, при проведении мероприятий международного уровня. Вы не боитесь пробовать свои силы в новых сферах и отстаивать свою гражданскую позицию, за что мы безмерно гордимся вами!

Желаем вам, чтобы учеба приносила лишь радость, а выбранная вами профессия оправдала все ваши ожидания. Уверены, вы полны оптимизма и стремления к успеху!»

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