В тульском "Привозе" нашли запрещенные сыры

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-25T09:10:34+03:00

Изменить размер текста: A A

24 января 2019 года, Управлением Россельхознадзора по Тульской области вместе с Тульской таможней и Тульской транспортной прокуратурой была проведена проверка на территории розничного рынка «Привозъ», который расположен на Калужском шоссе в Туле

В рамках проверки были обнаружены нелегальные сыры производства Голландия, Франция, Италия - запрещенные к ввозу на территорию РФ. Вес санкционной продукции составил порядка 13 кг.

В соответствии с действующим законодательством РФ, данная молочная продукция была изъята из оборота и уничтожена путем измельчения и денатурации в контейнере ТБО на территории рынка.