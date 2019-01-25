2019-01-25T09:10:34+03:00
Общество

В тульском "Привозе" нашли запрещенные сыры

Вес "запрещенки" составил порядка 13 кг
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Управление РоссельхознадзораФото: Управление Россельхознадзора
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24 января 2019 года, Управлением Россельхознадзора по Тульской области вместе с Тульской таможней и Тульской транспортной прокуратурой была проведена проверка на территории розничного рынка «Привозъ», который расположен на Калужском шоссе в Туле

В рамках проверки были обнаружены нелегальные сыры производства Голландия, Франция, Италия - запрещенные к ввозу на территорию РФ. Вес санкционной продукции составил порядка 13 кг.

В соответствии с действующим законодательством РФ, данная молочная продукция была изъята из оборота и уничтожена путем измельчения и денатурации в контейнере ТБО на территории рынка.

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